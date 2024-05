Κατάρρευση γέφυρας στη Βαλτιμόρη: Ανατινάχθηκαν τα υπολείμματα για να απελευθερωθεί το Dali

Τα υπολείμματα της γέφυρας που είχε καταρρεύσει στη Βαλτιμόρη, ανατινάχθηκαν, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική πλήρη αποκατάσταση της ναυτιλίας σε μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες διαδρομές στις ΗΠΑ.

Το πλοίο Dali χτύπησε τη γέφυρα Φράνσις Σκοτ ​​Κι στις 26 Μαρτίου, προκαλώντας την κατάρρευσή της και τον θάνατο έξι εργατών.

Η επιχείρηση ανατίναξης θα γινόταν το Σαββατοκύριακο, αλλά λόγω κακοκαιρίας μετατέθηκε για τη Δευτέρα. Η γέφυρα Φράνσις Σκοτ Κι κατέρρευσε αφού χτυπήθηκε από φορτηγό πλοίο, το Dali, το οποίο έχασε ισχύ και ξέφυγε από την πορεία του.

Η σύγκρουση έστειλε περίπου 4.000 τόνους συντριμμιών στον ποταμό Πατάψκο. Το πλοίο παρέμεινε στο σημείο μετά από το ατύχημα και ήταν καλυμμένο με παλιοσίδερα από τη γέφυρα. Συνολικά 21 μέλη του πληρώματος, εξακολουθούν να βρίσκονται στο Dali, συντηρώντας το σκάφος.

Breaking : The large part of the collapsed Key Bridge was detonated today at 5pm.



Officials used controlled explosives to remove parts of the Francis Scott Key Bridge sitting atop of the Dali cargo ship Monday. As the explosives went off, a big boom could be heard through… pic.twitter.com/XESm2bLl6P — Kaitlin Newman (@KaitlinObscura) May 13, 2024

Οι αρχές είπαν ότι η ανατίναξη έγινε σύμφωνα με το σχέδιο. Έγινε αφότου ανασύρθηκε η σορός του έκτου και τελευταίου θύματος του περιστατικού την περασμένη εβδομάδα.

The largest remaining span of the collapsed Francis Scott Key Bridge in Baltimore has been detonated, marking a major step in freeing the stranded Dali cargo ship. pic.twitter.com/agHyC1kzjg — DW News (@dwnews) May 14, 2024

Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε λίγο μετά τις 17:00 ανατολική ώρα (21:00 GMT) και κομμάτια της γέφυρας έπεσαν στο νερό.Οι αξιωματούχοι είπαν ότι χρησιμοποίησαν την ελεγχόμενη έκρηξη για να κάνουν εκρήξεις ακριβείας, ελπίζοντας να απελευθερώσουν το Dali, το οποίο θα επιστρέψει στο λιμάνι της Βαλτιμόρης.

Crews used a controlled explosive to clear a span of the Francis Scott Key bridge collapse in a big step toward refloating the crashed cargo ship and opening the main shipping channel to the Port of Baltimore. pic.twitter.com/uxc2cDBIK5 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 13, 2024

