Πλοίο έπεσε σε γέφυρα στη Βαλτιμόρη προκαλώντας την κατάρρευσή της - Δείτε τη στιγμή της πρόσκρουσης

Ένα τμήμα της γέφυρας Φράνσις Σκοτ ​​Κι στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ κατέρρευσε μετά από πρόσκρουση πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων νωρίς το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Οι αναφορές ήρθαν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης ότι ένα μεγάλο σκάφος προσέκρουσε στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Συνεπεία τούτου το κομμάτι της γέφυρας κατέρρευσε και πλήοθος αυτοκινήτων που βρίσκονταν πάνω της έπεσαν στο νερό.

Συνεργεία διάσωσης και αστυνομικοί απεστάλησαν άμεσα στο σημείο.

«Όλες οι λωρίδες έκλεισαν και στις δύο κατευθύνσεις για επεισόδιο στην I-695 Key Bridge», ανέφερε η αρχή της γέφυρας σε δήλωση. «Η κυκλοφορία παρακάμπτεται».

#BREAKING : Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse Many cars and people reported in the water. pic.twitter.com/UnJM5pniFr

Ο χειριστής του πυροσβεστικού σκάφους Andrew Doyle δημοσίευσε στο X: «Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτύπησε τη γέφυρα στη Βαλτιμόρη. Μέρος της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Πολλά πυροσβεστικά και αστυνομικά σκάφη είναι καθ' οδόν».

This wasn’t on my 2024 bingo card..



But in all seriousness I feel for the people that lost their lives and their family’s.



Francis Scott Key Bridge in Maryland collapses after a boat collided with it



pic.twitter.com/OVScnYjXgR