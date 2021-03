Ένας Καναδός μπαμπάς έγινε viral για τις αναρτήσεις στο Twitter που αφορούσαν το πάρτι για την έναρξη φυλομετάβασης του γιου του.

Ο ενθουσιασμός αλλά και η αγάπη με την οποία ο καναδός μπαμπάς ενημέρωσε τους ακολούθους του στο twitter για τη γιορτινή βραδιά του έφηβου γιου του «έκλεψε» την καρδιά των social media.

So this month my 16yo Son started Testosterone.



Today he's throwing a 1 yr T-Versary. ???



my kitchen is full of teens playing "beer" pong and having Mock-tails, and we've got the chocolate fountain going. It's a happy place.??



& I'm worn out from running errands all day?‍♀️ — Dave 'Snowy Drizzy' Scott ???️‍⚧️?️‍?❤️ (@SillyDrizzy) February 22, 2020



«Αυτόν τον μήνα ο 16χρονος γιος μου είχε ξεκινήσει Τεστοστερόνη» έγραψε ο Scott σε ένα Tweet το οποίο αναδημοσιεύτηκε χιλιάδες φορές. «Σήμερα κάνει το πρώτο του T-Versary πάρτι».



«Η κουζίνα μου είναι γεμάτη από έφηβα άτομα, που παίζουν beer pong, πίνουν mock-tails (κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ) και έχουμε κι ένα σιντριβάνι από σοκολάτα. Είναι μία χαρούμενη ατμόσφαιρα κι έχω εξαντληθεί με το τρέξιμο και τα θελήματα όλη την ημέρα» συνέχισε στο tweet του το οποίο συνόδευε με πολλά emojis.

Ο χαρούμενος μπαμπάς μοιράστηκε μέσω των social τα σπιτικά tacos που είχε φτιάξει για τα παιδιά, ένα περίεργο μείγμα κρεμμυδιών και σοκολάτας, αλλά και τα cupcakes που διακόσμησαν μαζί στα χρώματα της σημαίας του ουράνιου τόξου.

Well the kids are upstairs now and time to start supper. Tacos!!!



And maybe a small food crime happened. ??

??



And yes chocolate spilt down my shirt. Liquid chocolate is messy. ?? pic.twitter.com/beD4lxtfOj — Dave 'Snowy Drizzy' Scott ???️‍⚧️?️‍?❤️ (@SillyDrizzy) February 22, 2020

Τέλος, είχε ένα σημαντικό μήνυμα και για όλα τα άλλα τρανς παιδιά:

«Πολλή αγάπη για όλα εκεί έξω. Θυμηθείτε, έχετε αξία, ανεξάρτητα από το πώς θα κάνετε φυλομετάβαση, ή ποιο είναι το ταξίδι σας. Και μερικές φορές δε μπορείτε να κάνετε φυλομετάβαση, οπότε παραμείνετε ασφαλείς όλα σας».

And at the end of the evening we decorated cupcakes and I finally got a photo with him, and our Trans-cakes. ?? pic.twitter.com/jV7rlb82wx — Dave 'Snowy Drizzy' Scott ???️‍⚧️?️‍?❤️ (@SillyDrizzy) February 23, 2020