Οι Καναδοί ήταν αηδιασμένοι από τη συμπεριφορά των αντιεμβολιαστών διαδηλωτών, δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αναφερόμενος σε εικόνες που δείχνουν μερικούς να ουρούν μπροστά σε μνημείο πολέμου στην Οτάβα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός μίλησε την ώρα που η κεντρική Οτάβα παρέμενε αποκλεισμένη από δεκάδες φορτηγά και άλλα οχήματα αφού χιλιάδες διαδηλωτές έφτασαν έξω από το Κοινοβούλιο το Σάββατο για να διαμαρτυρηθούν κατά των εμβολίων για τον Covid-19.

Η αστυνομία είπε ότι διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τα περιστατικά με τους διαδηλωτές που φαίνονται να ουρούν στο Εθνικό Μνημείο Πολέμου, να χορεύουν στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη και να χρησιμοποιούν το άγαλμα του Καναδού ήρωα Τέρι Φοξ για να επιδείξουν τα αντιεβολιαστικά τους πιστεύω.

Μερικοί φέρεται να παρενόχλησαν επίσης εθελοντές και να είχαν ναζιστικές σημαίες.

«Δεν τρομοκρατούμαστε από εκείνους που εκτοξεύουν απειλές κατά εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις και κλέβουν φαγητό από τους άστεγους», είπε ο Τριντό σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

«Δεν θα υποχωρήσουμε σε όσους φέρουν ρατσιστικές σημαίες. Δεν θα υποχωρήσουμε σε όσους εμπλέκονται σε βανδαλισμούς... Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για απειλές, βία ή μίσος», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Τριντό ακολούθησαν την είδηση ότι διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19, αλλά «αισθανόταν καλά» και θα συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως.

«Πολλές ποινικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη βεβήλωση του Εθνικού Πολεμικού Μνημείου/Αγάλματος του Τέρι Φοξ», δήλωσε η αστυνομία της Οτάβα.

Μερικοί διαδηλωτές στάθμευσαν στο χώρο του Εθνικού Μνημείου Πολέμου ενώ άλλοι εμφανίστηκαν με σημαίες με σβάστικες, προκαλώντας ευρεία καταδίκη.

