Την απόφασή της να αποσυρθεί από το Γουίμπλετον ανακοίνωσε πριν από λίγο, μέσω εκπροσώπου, η Ναόμι Οσάκα.

Η 23χρονη σταρ του τένις δεν θα αγωνιστεί στο Γουίμπλετον και αντίθετα επιλέγει να επικεντρωθεί στην προετοιμασία της, προκειμένου να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο εκπρόσωπός της.

«Η Ναόμι δεν θα παίξει στο Γουίμπλετον φέτος. Αφιερώνει λίγο χρόνο σε φίλους και συγγενείς. Θα είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς και είναι ενθουσιασμένη που θα παίξει μπροστά στους φανς στην πατρίδα της» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Jon Wertheim.

Η Οσάκα θα αγωνιστεί με τη σημαία της Ιαπωνίας στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Θα είναι μαζί με τους Kei Nishikori και Yoshihito Nishioka ως ο τρίτος εκπρόσωπος του τένις για την Ιαπωνία, που προκρίθηκε αυτόματα στις 14 Ιουνίου.

Οι Ολυμπιακοί του Τόκιο είναι το ντεμπούτο της Οσάκα στη διοργάνωση. Ωστόσο, αν και έχει προκριθεί, έχει ταχθεί υπέρ της ακύρωσης της Ολυμπιάδας, «εάν θέτει τους ανθρώπους σε κίνδυνο και εάν κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται άβολα» όπως έχει πει λόγω των συνθηκών της πανδημίας.



Η 23χρονης ωστόσο, δεν είναι το μόνο μεγάλο αστέρι του τένις που χάνει τη διοργάνωση του Γουίμπλετον. Ανάλογη απόφαση ανακοίνωσε και ο Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος επίσης δεν θα αγωνιστεί, αναφέροντας την επιθυμία να «παρατείνει» την καριέρα του.

Την 1η Ιουνίου το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης αποσύρθηκε από το Ρολάν Γκαρός έχοντας παίξει μόνο ένα ματς, το οποίο κέρδισε. Νωρίτερα, οι διοργανωτές των τεσσάρων Γκραν Σλαμ την είχαν προειδοποιήσει ότι κινδυνεύει με αποβολή από αυτό το τουρνουά αλλά και αποκλεισμό από μελλοντικά, αν επιμείνει να μην δίνει το παρών σε συνεντεύξεις Τύπου.

Οι τενίστες είναι υποχρεωμένοι να παραχωρούν συνεντεύξεις Τύπου αν τους ζητηθεί. Το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να τους επιβληθεί αν δεν το πράξουν είναι 20.000 δολάρια. Λίγα 24ωρα προτού ξεκινήσει το Ρολάν Γκαρός, η Οσάκα ανακοίνωσε ότι δεν θα εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση στο τουρνουά του Παρισιού, αναφέροντας ότι πολλές φορές στις συνεντεύξεις Τύπου υπάρχει αδιαφορία για την ψυχική υγεία των ασθενών.

Πολλοί διάσημοι έσπευσαν να στηρίξουν την απόφασή της.

