Η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από το Ρολάν Γκαρός, μετά την κόντρα για τις συνεντεύξεις Τύπου, ενώ αποκάλυψε ότι έχει περάσει περιόδους κατάθλιψης.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης αποσύρθηκε από το Ρολάν Γκαρός έχοντας παίξει μόνο ένα ματς, το οποίο κέρδισε. Νωρίτερα, οι διοργανωτές των τεσσάρων Γκραν Σλαμ την είχαν προειδοποιήσει ότι κινδυνεύει με αποβολή από αυτό το τουρνουά αλλά και αποκλεισμό από μελλοντικά, αν επιμείνει να μην δίνει το παρών σε συνεντεύξεις Τύπου.

Οι τενίστες είναι υποχρεωμένοι να παραχωρούν συνεντεύξεις Τύπου αν τους ζητηθεί. Το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να τους επιβληθεί αν δεν το πράξουν είναι 20.000 δολάρια. Λίγα 24ωρα προτού ξεκινήσει το Ρολάν Γκαρός, η Οσάκα ανακοίνωσε ότι δεν θα εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση στο τουρνουά του Παρισιού, αναφέροντας ότι πολλές φορές στις συνεντεύξεις Τύπου υπάρχει αδιαφορία για την ψυχική υγεία των ασθενών.

Μετά τη νίκη της την Κυριακή επί της Ρουμάνας Πατρίτσια Μαρία Τιγκ, η Οσάκα δεν έδωσε συνέντευξη Τύπου και της επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 δολαρίων. Παράλληλα, οι διοργανωτές των τεσσάρων Γκραν Σλαμ την προειδοποίησαν ότι κινδυνεύει με υψηλότερα πρόστιμα και αποκλεισμό από τα κορυφαία τουρνουά αν επιμείνει σε αυτή τη στάση.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ναόμι Οσάκα ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το Ρολάν Γκαρός. Αποκάλυψε ότι έχει περάσει περιόδους κατάθλιψης και γνωστοποίησε ότι θα μείνει για ένα διάστημα εκτός κορτ. Πολλοί κορυφαίοι αθλητές- εντός και εκτός του τένις- έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό της, με αναρτήσεις στα social media και δηλώσεις.

«Έχω βιώσει μακρές περιόδους κατάθλιψης από το 2018»

Η Ναόμι Οσάκα με ανακοίνωση εξήγησε πως θεωρεί ότι το καλύτερο για το τουρνουά, τους άλλους τενίστες και την ευημερία της είναι να αποσυρθεί από το Ρολάν Γκαρός, προκειμένου όλοι να μπορέσουν να συγκεντρωθούν ξανά στην αγωνιστική δράση στο Παρίσι.

«Δεν είναι μια κατάσταση που φαντάστηκα ή επεδίωξα όταν έκανα την ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες», ανέφερε η 23χρονη, σημείωσε ότι ποτέ δεν ήθελε να αποτελέσει «περισπασμό» και παραδέχθηκε ότι το timing της δεν ήταν ιδανικό. «Κυρίως, ποτέ δεν θα ευτέλιζα την ψυχική υγεία ούτε θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο ελαφρά», υπογράμμισε.

«Η αλήθεια είναι ότι έχω βιώσει μακρές περιόδους κατάθλιψης μετά το Αμερικανικό Όπεν το 2018 και έχω δυσκολευτεί πραγματικά να το διαχειριστώ αυτό», αποκάλυψε, αναφερόμενη στον πρώτο τίτλο που κατέκτησε σε Γκραν Σλαμ.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης σημείωσε ότι είναι εσωστρεφής και ότι από τη φύση της δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να μιλά δημόσια. Μάλιστα, ανέφερε ότι κατακλύζεται από «κύματα άγχους» προτού μιλήσει στα ΜΜΕ, πως γίνεται νευρική και ότι για εκείνη είναι αγχωτικό «να προσπαθώ να δώσω τις καλύτερες απαντήσεις που μπορώ».

«Εδώ στο Παρίσι ήδη αισθανόμουν ευάλωτη και αγχωμένη, οπότε σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να φροντίσω τον εαυτό μου και να μην κάνω τις συνεντεύξεις Τύπου», εξήγησε και συμπλήρωσε ότι το ανακοίνωσε αυτό εκ των προτέρων γιατί θεωρεί πως κάποιοι κανονισμοί είναι αρκετά ξεπερασμένοι και ήθελε να το αναδείξει αυτό.

«Έγραψα κατ’ ιδίαν στο τουρνουά ζητώντας συγγνώμη και λέγοντας ότι θα χαιρόμουν να μιλήσω μαζί τους μετά το τουρνουά, καθώς τα Γκραν Σλαμ είναι έντονα», σημείωσε, ενώ ζήτησε συγγνώμη και από τους «cool δημοσιογράφους» που μπορεί να πλήγωσε με την απόφασή της.

«Θα πάρω λίγο χρόνο εκτός κορτ τώρα, αλλά όταν θα είναι κατάλληλη η στιγμή θέλω πραγματικά να συνεργαστώ με το Τουρ και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα για τους παίκτες, τον Τύπο και τους φιλάθλους», κατέληξε η Οσάκα.

Γουίλιαμς: Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση

Πολλοί ήταν οι αθλητές που από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ναόμι Οσάκα.

«Συμπάσχω με την Ναόμι», δήλωσε η Σερένα Γουίλιαμς, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις. «Θα ήθελα να την πάρω αγκαλιά, γιατί ξέρω πώς είναι αυτό. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση», συμπλήρωσε.

Ο καθένας είναι διαφορετικός και αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα, επεσήμανε η Γουίλιαμς. «Πρέπει απλά να την αφήσουμε να το χειριστεί με τον τρόπο που θέλει, με τον καλύτερο τρόπο που πιστεύει ότι μπορεί. Πιστεύω ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί», κατέληξε.

Στο πλευρό της 23χρονης τάχθηκε και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα. «Λυπάμαι τόσο για την Ναόμι Οσάκα. Πραγματικά ελπίζω να είναι καλά», έγραψε στο Twitter η κάτοχος 18 τίτλων Γκραν Σλαμ στο μονό. «Ως αθλητές, μας μαθαίνουν να φροντίζουμε το σώμα μας και ίσως η ψυχολογική και η συναισθηματική πλευρά παραμελείται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό δεν αφορά μόνο τις συνεντεύξεις Τύπου. «Καλή τύχη Ναόμι, σε στηρίζουμε όλοι», κατέληξε.

I am so sad about Naomi Osaka.I truly hope she will be ok. As athletes we are taught to take care of our body, and perhaps the mental & emotional aspect gets short shrift. This is about more than doing or not doing a press conference. Good luck Naomi- we are all pulling for you!