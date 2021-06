Ο Ραφαέλ Ναδάλ ανακοίνωσε μέσω των social media ότι αποφάσισε να μην πάρει μέρος στο φετινό Γουίμπλεντον, αλλά ούτε και στους Ολυμπιακούς αγώνες.

«Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Αλλά αφού άκουσα το σώμα μου και το συζήτησα με την ομάδα μου, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ισπανός κάτοχος 20 τίτλων σε Γκραν Σλαμ.

«Ο στόχος είναι να παρατείνω την καριέρα μου και να συνεχίσω να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο, που είναι να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να συνεχίσω να μάχομαι για τους επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους μου στο μέγιστο επίπεδο αγώνων», εξήγησε ο Ναδάλ.

Το γεγονός ότι μεσολαβούν δύο εβδομάδες ανάμεσα στο Ρολάν Γκαρός και το Γουίμπλεντον φέτος «δεν διευκόλυνε το σώμα μου να συνέλθει, μετά την πάντα απαιτητική σεζόν στο χώμα», συμπλήρωσε.



Στο Ρολάν Γκαρός ο Ραφαέλ Ναδάλ έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς έπειτα από μία συγκλονιστική μάχη στον ημιτελικό.

«Η πρόληψη οποιασδήποτε υπερβολής για το σώμα μου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, προκειμένω να προσπαθήσω να συνεχίσω να μάχομαι στο υψηλότερο επίπεδο και για τίτλους», έγραψε ακόμη ο Ισπανός τενίστας.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες πάντα σήμαιναν πολλά για τον ίδιο και ήταν προτεραιότητά του, καθώς είναι αυτό που θέλει να ζήσει κάθε αθλητής στον κόσμο. «Προσωπικά είχα την ευκαιρία να ζήσω τρεις Ολυμπιακούς αγώνες και είχα την τιμή να είμαι σημαιοφόρος της χώρας μου», συμπλήρωσε ο Ναδάλ, που το 2008 στο Πεκίνο αναδείχθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο μονό και το 2016 στη Βραζιλία στο διπλό.

