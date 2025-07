Ιταλία: Κινητήρας αεροσκάφους «ρούφηξε» έναν άνδρα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας, που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί επίσημα αν ήταν επιβάτης ή εργαζόμενος του αεροδρομίου Όριο Αλ Σέριο του Μπέργκαμο στην Ιταλία, έχασε τη ζωή του όταν τον «ρούφηξε» κινητήρας αεροσκάφους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τραγικό συμβάν, ο άνδρας κατάφερε να εισέλθει στον διάδρομο απογείωσης και έτρεχε προς την κατεύθυνση αεροσκάφους.

Όμως το αεροσκάφος τη δεδομένη χρονική στιγμή είχε ξεκινήσει την τροχοδρόμηση και ο κινητήρας του φέρεται να «ρούφηξε» τον άτυχο άνδρα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

#BREAKING: TRAGIC ACCIDENT AT MILAN BERGAMO AIRPORT 💔



A ground worker in his 30s died after being sucked into the engine of a Volotea Airbus A319 (EC-MTF) at Milan Bergamo Airport on Tuesday morning. The incident occurred around 10:20 a.m. as flight V73511 to Asturias (BGY–OVD)… pic.twitter.com/o7oWLhY2Lj