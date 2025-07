Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στις αυστριακές Άλπεις – Νεκροί και οι 4 επιβαίνοντες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στις αυστριακές Άλπεις, κοντά στην περιοχή Wald im Pinzgau, στο ομόσπονδο κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες στις 12:45 τοπική ώρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ωστόσο και οι τέσσερις επιβαίνοντες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ανασύρθηκαν νεκροί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι πιθανότατα γερμανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

A Robin DR.400/180 Regent (D-EHGD) crashed at the Wald im Pinzgau forest, near Krimml, Austria, killing all 4 on board.https://t.co/EtWhNCquM2 pic.twitter.com/yjE1pKuonB