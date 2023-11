Ισραηλινός ΥΠΕΞ σε Γκουτέρες: «Ντροπή σου»

Την οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε η τοποθέτηση του Αντόνιο Γκουτέρες σύμφωνα με την οποία η Λωρίδα της Γάζας μετατρέπεται σε «νεκροταφείο παιδιών».

Σήμερα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε πως η προστασία των αμάχων θα πρέπει να είναι «πρωταρχικής σημασίας» στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προειδοποιώντας ότι η Λωρίδα της Γάζας μετατρέπεται σε «νεκροταφείο παιδιών». «Οι χερσαίες επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί πλήττουν αμάχους, νοσοκομεία, προσφυγικούς καταυλισμούς, τεμένη, εκκλησίες και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και καταφυγίων. Κανείς δεν είναι ασφαλής», είπε ο Γκουτέρες μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Ταυτόχρονα, η Χαμάς και άλλοι μαχητές χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και συνεχίζουν να εκτοξεύουν ρουκέτες αδιακρίτως εναντίον του Ισραήλ», συνέχισε. Ο Γκουτέρες είπε ότι διαπράττονται σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και έκανε ξανά έκκληση για μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Έλι Κοέν, που με μήνυμα του κατηγόρησε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. «Ντροπή σου Αντόνιο Γκουτέρες! Περισσότεροι από 30 ανήλικοι - ανάμεσά τους ένα μωρό 9 μηνών καθώς και νήπια και παιδιά που είδαν τους γονείς τους να δολοφονούνται εν ψυχρώ - κρατούνται παρά τη θέλησή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς είναι το πρόβλημα στη Γάζα, όχι οι ενέργειες του Ισραήλ για την εξάλειψη αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης» .

Shame on you @antonioguterres! More than 30 minors - among them a 9 month-old baby as well as toddlers and children who witnessed their parents being murdered in cold blood - are being held against their will in the Gaza Strip.

Hamas is the problem in Gaza, not Israel's actions…