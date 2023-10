Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νέες αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Νέες επιθέσεις σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα από την ισραηλινή αεροπορία κατά στόχων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στον πόλεμο στο Ισραήλ.

Πριν από λίγο μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας σε συνέχεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς πραγματοποίησαν μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον στόχων της παλαιστινιακής οργάνωσης σε περιοχές που γειτνιάζουν με τον φράχτη ασφαλείας στο Μπέιτ Χανούν της Λωρίδας της Γάζας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται στο αρχηγείο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας για να επιβλέψει τη συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία κατά της Λωρίδας της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας αναφέρουν επίσης ότι οι αναφορές περί ενεργοποίησης του συστήματος αεράμυνας Patriot στο βόρειο Ισραήλ φαίνεται να είναι λανθασμένος συναγερμός. Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο στον αέρα που προσέγγιζε το βόρειο Ισραήλ και εκτόξευσαν ένα αναχαιτιστικό πύραυλο εναντίον του.

Μετά από μια αρχική έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν drone, λέει ο ισραηλινός στρατός και διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει καμία απειλή για τους κατοίκους. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει επίσης ότι σε αντίθεση με διάφορες αναφορές, δεν πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Λίβανο.

