Πόλεμος Ισραήλ: Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μάχες στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες νεκρό είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Αναλυτικότερα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα στη συνέχεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς που ξεκίνησε χθες το πρωί και μέχρι ώρας έχει κοστίσει την ζωή σε εκατοντάδες άτομα, ενώ έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες τραυματίες.

Το πτώμα του Αϊμάν Γιούνις ανασύρθηκε σήμερα από τα συντρίμμια του σπιτιού του, το οποίο βομβαρδίστηκε, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κέντρο της Γάζας, επιβεβαίωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο στελέχη της Χαμάς, η οποία διοικεί την Λωρίδα της Γάζας, μετά την ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι της οργάνωσης κατά την οποία σκοτώθηκαν 500 με 600 Ισραηλινοί.

Στο μεταξύ η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε σήμερα το πρωί ότι μέσα σε λίγες ώρες θα δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό των ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων που έχει αιχμαλωτίσει. Η Χαμάς συνεχίζει να εκδίδει δηλώσεις λέγοντας ότι θα συνεχίσει αυτό που χαρακτηρίζει εκδίκηση για την ισραηλινή επιθετικότητα.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει πως τουλάχιστον πέντε Γερμανοί υπήκοοι βρίσκονται μεταξύ των αιχμαλώτων της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα - το οποίο διοικείται από τη Χαμάς - αναφέρει ότι 313 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Ένας αξιωματούχος είπε ότι περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς είναι πολίτες. Στους νεκρούς περιλαμβάνονται επίσης περισσότερα από 20 παιδιά και 6 γυναίκες, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στοχεύει τα σπίτια των διοικητών της Χαμάς.

