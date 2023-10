Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας έδειξε στο ΝΑΤΟ σκληρό βίντεο με επίθεση της Χαμάς σε αμάχους

Ένα «σοκαριστικό» βίντεο από την επίθεση της Χαμάς σε αμάχους έδειξε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ στους ομολόγους του σε συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, «ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μας ενημέρωσε για τις θηριωδίες που διέπραξε η Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων», με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζουν το βίντεο ως «σοκαριστικό» και «φρκιαστικό».



«Το βασικό μήνυμα από αυτό το βίντεο είναι ότι επιβεβαιώνεται η βαρβαρότητα των επιθέσεων και ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκαν αθώοι πολίτες, νέοι..», ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, ενώ πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο βίντεο «είχε ισχυρό αντίκτυπο σε όλους μας».

I briefed the @NATO meeting of Defense Ministers in Brussels on developments in the war against Hamas. I described the atrocities committed by Hamas against infants, women, the elderly. The "ISIS" of Gaza will not exist on our borders. The IDF will destroy Hamas. pic.twitter.com/XlTIU1npGQ