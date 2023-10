Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς φτιάχνει ρουκέτες από σωλήνες που πληρώνει η ΕΕ

Νέες αναφορές για τις πρακτικές της Χαμάς στον πόλεμο στο Ισραήλ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την βρετανική Telegraph η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς χρησιμοποιεί αγωγούς ύδρευσης στη Γάζα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την κατασκευή ρουκετών.

Το άρθρο που υποστηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό δημοσιεύτηκε στη βρετανική Telegraph από τον ανταποκριτή της στις Βρυξέλλες, Joe Barnes. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στην κατασκευή περισσότερων από 30 μιλίων αγωγών ύδρευσης για τους Παλαιστίνιους, παρά το γεγονός ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς καυχιούνται για την ικανότητά τους να κατασκευάζουν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο αυτοσχέδιων ρουκετών από σωλήνες».

Και ο ανταποκριτής της Telegraph φαίνεται να βασίζει αυτόν τον ισχυρισμό σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Faran Jeffery, αναπληρωτή διευθυντή του think tank ITCT (Islamic Theology of Counter Terrorism).

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στην κατασκευή περισσότερων από 30 μιλίων αγωγών ύδρευσης για τους Παλαιστίνιους, «παρά το γεγονός ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς υπερηφανεύονταν για την ικανότητά τους να κατασκευάζουν ένα οπλοστάσιο αυτοσχέδιων ρουκετών από σωλήνες».

Οι Βρυξέλλες διέθεσαν σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ σε έργα αγωγών σε εδάφη που ελέγχονται από την ισλαμιστική οργάνωση την τελευταία δεκαετία, όπως διαπιστώθηκε από ανάλυση της Telegraph για την εξωτερική βοήθεια της ΕΕ.

