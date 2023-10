Μπλίνκεν - Νετανιάχου: Μήνυμα υποστήριξης ΗΠΑ σε Ισραήλ

«Όποιος θέλει ειρήνη και δικαιοσύνη πρέπει να καταδικάσει την τρομοκρατία της Χαμάς», είπε ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται στενά με το Ισραήλ για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς στον πόλεμο στο Ισραήλ. Ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι «η Χαμάς έχει μόνο μία ατζέντα: να καταστρέψει το Ισραήλ και να δολοφονήσει Εβραίους», ενώ προειδοποίησε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός αμάχων κάθε εθνικότητας. «Άμαχοι κάθε πίστης, κάθε εθνικότητας έχουν σκοτωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Άντονι Μπλίνκεν έστειλε σαφές μήνυμα υποστήριξης στο Ισραήλ, λέγοντας πως «έρχεται» περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για το Ισραήλ. Επισήμανε πάντως πως η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό και ότι κυβερνά με καταπίεση. «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί. Ωστόσο, το πώς θα το πράξει αυτό, έχει σημασία» υπογράμμισε ο Άντονι Μπλίνκεν, αναφέροντας πως οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν να στηρίζουν το Ισραήλ.

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

TEL AVIV: Antony Blinken speaks in Israel: "I come before you not only as the United States secretary of state, but also as a Jew." https://t.co/ygezE2xykb#Gaza pic.twitter.com/pQZeiE0Ckp