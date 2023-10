Ισραήλ - Χαμάς: «Πόλεμος» δηλώσεων Μπλίνκεν, Ραϊσί, Σολτς

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στόχους στη Γάζα, ο πρόεδρος του Ιράν το κατηγόρησε ότι διαπράττει «γενοκτονία».

Ο Ιμπραήμ Ραϊσι δήλωσε για τον πόλεμο Ισράηλ - Χαμάς επίσης ότι η πολιορκία της Γάζας -όπου έχει διακοπεί η παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων- παραβιάζει όλες τις διεθνείς συνθήκες.

Στο αντίποδα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν που έφτασε νωρίτερα στο Ισραήλ, τόνισε πως «αυτό που ξεχωρίζει το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και άλλες δημοκρατίες όταν πρόκειται για δύσκολες καταστάσεις όπως αυτή, είναι ο σεβασμός μας στο διεθνές δίκαιο και τους νόμους του πολέμου». Πρόσθεσε ότι «η Χαμάς χρησιμοποιεί ανθρώπους ως ανθρώπινες ασπίδες».

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, o Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε σήμερα μέτρα σε βάρος οργανώσεων που υποστήριξαν τη Χαμάς και δήλωσε στους βουλευτές της Μπούντεσταγκ πως το Ιράν φέρει ευθύνη επειδή επέτρεψε στην οργάνωση αυτή να αναπτυχθεί σε σημείο που να εξαπολύσει την επίθεση του Σαββάτου εναντίον του Ισραήλ.

«Ενώ δεν έχουμε κατηγορηματική απόδειξη ότι το Ιράν υποστήριξε επιχειρησιακά αυτή τη δειλή επίθεση, είναι σαφές σε όλους εμάς ότι, χωρίς την ιρανική υποστήριξη, η Χαμάς δεν θα ήταν ποτέ ικανή να πραγματοποιήσει αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση», δήλωσε ο Σολτς.

