Το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη νέα φάση του πολέμου- Φόβοι για νέα μέτωπα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ετοιμάζονται για τη νέα φάση του πολέμου με τη Χαμάς, εν μέσω ανησυχιών για νέα μέτωπα. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί για «εκτεταμένες συνέπειες», ενώ οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Όλα δείχνουν έτοιμα για την αναμενόμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στην κλιμάκωση του πολέμου με τη Χαμάς, που ήδη έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.500 ανθρώπους και στις δύο πλευρές. Στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους 2.329 άνθρωποι, ενώ οι μαχητές της Χαμάς σκότωσαν τουλάχιστον 1.300 όταν έκαναν επίθεση στο Ισραήλ. Χιλιάδες είναι οι τραυματίες, ενώ εκτιμάται ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτοξεύθηκαν ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων του νοτίου Ισραήλ.

Επίσης, συνεχίστηκαν οι «επιχειρήσεις γύρω και εντός του βορείου τμήματος της Γάζας», όπου το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε στις 07:00 το πρωί της Κυριακής ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Τζόναθαν Κόνρικους.

Στις αεροπορικές επιδρομές που έγιναν τη νύχτα στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε μεταξύ άλλων ο Μπιλάλ αλ- Κέντρα, διοικητής ομάδας της Χαμάς που έκανε δολοφονική επίθεση σε κιμπούτς, σύμφωνα με τις IDF.

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε «πάνω από 100 στρατιωτικούς στόχους» στη Γάζα μέσα στη νύχτα, μεταξύ των οποίων ήταν εκτοξευτές ρουκετών, παρατηρητήρια, αρχηγεία και άλλες «υποδομές τρομοκρατών».

Ο εκπρόσωπος των IDF κάλεσε ξανά τους κατοίκους της βόρειας Γάζας να απομακρυνθούν από την περιοχή «για τη δική τους ασφάλεια».

«Ακούστε τις προειδοποιήσεις μας, θα υπάρξουν σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Θέλουμε να φύγουν για τη δική τους ασφάλεια», είπε ο Τζόναθαν Κόνρικους. «Έχουμε αναπτυχθεί κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων», συμπλήρωσε.

Την Παρασκευή χτυπήθηκε κονβόι αμάχων που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα. Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για αυτό, κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς.

Ο εκπρόσωπος των IDF, προβάλλοντας ένα βίντεο από την έκρηξη, είπε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «δεν χτύπησαν εσκεμμένα» σε αυτή την περιοχή. «Δεν μπήκαν στο στόχαστρο άμαχοι ή αυτοκίνητα. Δεν χτυπάμε αμάχους, θέλουμε να πάνε στον νότο», είπε.

«Μπορεί να υπήρξε ένα φριχτό ατύχημα, αλλά αμφιβάλλω. Ποιος ήθελε να τους σταματήσει; Αυτοί που έκαναν τα μπλόκα, η Χαμάς», συμπλήρωσε.

