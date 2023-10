Πόλεμος στο Ισραήλ: Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στο κέντρο του Λονδίνου

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους εν μέσω του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

Πάντως, η αστυνομία είχε προειδοποιήσει ότι θα συλληφθεί οποιοδήποτε πρόσωπο εκδηλώσει υποστήριξη προς την οργάνωση Χαμάς. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το Μάντσεστερ στην Αγγλία και το Εδιμβούργο στη Σκωτία.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελευθερία για την Παλαιστίνη», «Σταματήστε την σφαγή στην Γάζα» και καλούσαν για την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Absolutely unprecedented: Even as the UK government threatens to crack down on pro-Palestine activists and protesters, the masses come out in support of Palestine🇵🇸 on the streets of London amid Israel’s bombardment and siege of Gaza https://t.co/wiX1lU2EYS pic.twitter.com/WKUhYjJWPj