ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως»

Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από παιχνίδι «ταψί» όταν ένα από τα καθίσματα ξεκόλλησε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως» Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Ένας από τους τέσσερις τραυματίες του ατυχήματος σε λούνα παρκ στη Ρόδο, μίλησε για τα λεπτά που προηγήθηκαν του τρομακτικού συμβάντος.

Υπενθυμίζεται πως ένα από τα καθίσματα του παιχνιδιού «ταψί» ξεκόλλησε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα ηλικίας 18-20 ετών να εκσφενδονιστούν και να τραυματιστούν ελαφρά.

«Ήμουν μαζί με άλλους δύο φίλους μου μέσα στο ‘ταψί’, γυρνούσε αυτό και να πω την αλήθεια, ήμασταν πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως έχω δει. Καθώς γυρνούσε βάζαμε πολλή δύναμη στα κάγκελα, ήμασταν καθιστοί παρ’ όλα αυτά και όπως γυρνούσε, το κάθισμα έγειρε προς τα πίσω και ‘φύγαμε’», περιέγραψε ο τραυματίας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η στιγμή του ατυχήματος:

«Ήταν πολύ τρομακτικά, φοβήθηκα πάρα πολύ προσωπικά και για τους φίλους μου ανησύχησα»,πρόσθεσε ο νεαρός, ο οποίος όπως δήλωσε φέρει τραύματα στην πλάτη, στα γόνατα και στο χέρι.

Νωρίτερα, ο δήμος Ρόδου προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα έχουν συλληφθεί η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αποσωληνώθηκε και αναρρώνει η 14χρονη από την Κεφαλονιά: Ζήτησε να αγκαλιάσει γιατρούς και νοσηλευτές

Ελλάδα / Αποσωληνώθηκε και αναρρώνει η 14χρονη από την Κεφαλονιά: Ζήτησε να αγκαλιάσει γιατρούς και νοσηλευτές

Εντεροϊός είχε προκαλέσει παράλυση στην έφηβη που είχε διακομισθεί εσπευσμένα αρχικά στο Καραμανδάνειο και κατόπιν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από την Κεφαλονιά
LIFO NEWSROOM
Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Πολιτισμός / Χίος: Μικρές φθορές από τη φωτιά στον ναό Αγίου Γεωργίου και στο Κάστρο της Βολισσού

Στον Ναό Αγίου Γεωργίου Πραστειάς καταστράφηκε μεγάλο μέρος του εργοταξιακού εξοπλισμού στον προαύλιο χώρο, ενώ στο Κάστρο Βολισσού, ζημιές σημειώθηκαν στις υποδομές ανάδειξης 
LIFO NEWSROOM
 
 