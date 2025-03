Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα - Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχουν πολλά θύματα σε επίθεση που σημειώθηκε στη Χάιφα, στο νότιο τμήμα της χώρας, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση εξαπολύθηκε με μαχαίρι και όχι με πυροβόλο όπλο, όπως είχε επισημάνει αρχικά.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκεκαι τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στη Χάιφα, στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, με την αστυνομία να κάνει λόγο για "τρομοκρατική επίθεση" ο δράστης της οποίας "εξουδετερώθηκε".

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom επεσήμανε ότι ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για "πέντε τραυματίες εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις σοβαρά και ένας μέτρια".

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε κοντά σε στάση λεωφορείου της Χάιφα.

Video from the scene pic.twitter.com/weyhwmW7wQ — Magen David Adom (@Mdais) March 3, 2025

Ο δράστης της επίθεσης "εξουδετερώθηκε", υπογράμμισε η αστυνομία.

A report was received at 09:53 at MDA's 101 Emergency Call Center in the Carmel region of a suspected terror attack. *Initial Reports Only!!!* MDA EMTs and Paramedics are treating 6 patients in various conditions. Updates to follow. pic.twitter.com/dxCxT7gJdP — Magen David Adom (@Mdais) March 3, 2025

#Breaking 🚨

One Israeli killed and others were injured in a shooting attack at the central bus station in Haifa Bay.

The number of injuries has risen to 6.

Israeli media:

According to Hebrew media "The operation in Haifa is a double stabbing and shooting operation carried out by… pic.twitter.com/z94xsdlNd4 — Inés El-Hajj (@InesHajj9) March 3, 2025

UPDATE: A stabbing terror attack has occurred in Haifa. Police forces are on the scene. The terrorists have been neutralized and eliminated.



4 critically wounded

1 moderately wounded pic.twitter.com/ZmctfJGVGt — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) March 3, 2025

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Παρέμβαση ΟΗΕ κατά Ισραήλ για την επαναφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα