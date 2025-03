Το μεγάλο απωθημένο του Τραμπ; Να κερδίσει Νόμπελ Ειρήνης

Μπορεί να ακούγεται παράλογο στον απόηχο της επεισοδιακής συνάντησης στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πώς έχει μεγάλη επιθυμία να βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο Axios, ο στενός κύκλος του Τραμπ πιέζει επιθετικά για να απονεμηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ εκείνος προσπαθεί να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Αυτό φαίνεται πρωτίστως από τον τρόπο με τον οποίο μιλούν αξιωματούχοι της κυβέρνησης για τις ειρηνευτικές προσπάθειες του, αλλά και από σχόλια που έχει κάνει ο ίδιος ο Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News τον Φεβρουάριο ότι ο Τραμπ αξίζει ένα Νόμπελ για το έργο του στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. «Αν απονεμόταν δίκαια, νομίζω ότι σε ένα χρόνο θα έπρεπε να το πάρει από ό,τι έχω δει», είπε ο Μπέσεντ.

Scott Bessent -The plan that I've seen that President Trump has — I think he could win the Nobel Peace Prize for this. pic.twitter.com/EaIvNOANTc