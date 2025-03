Παρέμβαση ΟΗΕ κατά Ισραήλ για την επαναφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Την παρέμβαση του ΟΗΕ προκάλεσε η απόφαση του Ισραήλ να διακόψει κάθε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με τον Γκουτέρες να «καλεί στην άμεση επαναφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα την «άμεση» επαναφορά της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία σήμερα το Ισραήλ ανέστειλε.

«Η απόφαση του Ισραήλ να διακόψει τη βοήθεια προς τη Γάζα είναι ανησυχητική. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι ξεκάθαρο: πρέπει να μας επιτρέψουν την πρόσβαση για να παραδώσουμε βοήθεια αναγκαία και ζωτικής σημασίας», τόνισε στο X ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής της υπηρεσίας συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας στα Ηνωμένα Έθνη (OCHA).

Ο Γκουτέρες «καλεί στην άμεση επαναφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο εκπρόσωπός του σε ανακοίνωσή του.

