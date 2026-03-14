Ιράν: «Θα γινουν στάχτη» - Απειλεί με αντίποινα μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη νήσο Καργκ

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε στρατιωτικούς στόχους στη στρατηγικής σημασίας νήσο Καργκ, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αν υποστούν ζημιές οι δικές του υποδομές.

Το πρακτορείο Fars επικαλείται την κεντρική ιρανική στρατιωτική διοίκηση, η οποία προειδοποιεί ανοιχτά ότι «όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εταιρείες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως και θα γίνουν στάχτη» σε περίπτωση επίθεσης στα ενεργειακά και οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.

Η επίθεση των ΗΠΑ επικεντρώθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της νήσου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί περαιτέρω πλήγματα στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν στο νησί αν η Τεχεράνη παρεμποδίσει τη διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η απειλή των ΗΠΑ να πλήξουν έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες της οικονομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στον πόλεμο της Τεχεράνης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, που ήδη διαρκεί δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί και ότι η επιχείρηση είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ενώ τόνισε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει πολύ σύντομα να συνοδεύει πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Γιατί η νήσος Καργκ είναι η «πετρελαϊκή σανίδα σωτηρίας» του Ιράν

Το νησί Καργκ είναι μια μικρή βραχώδης χερσόνησος μόλις 24 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν.

Όμως, παρά το μικρό του μέγεθος, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της ενεργειακής υποδομής του Ιράν.

Από τη νήσο Καργκ διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, με μεγάλα δεξαμενόπλοια να φορτώνουν καύσιμα και να κατευθύνονται μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, συχνά με τελικό προορισμό την Κίνα.

Η στρατηγική σημασία του νησιού, το καθιστά πρωταρχικό στόχο για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, όπως απέδειξε η πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ.

Ειδικοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί, είχαν επισημάνει από την αρχή του πολέμου ότι οποιαδήποτε επίθεση μεγάλης κλίμακας στο νησί θα απαιτούσε εκτεταμένες και επικίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις, πιθανώς μεγαλύτερες από μια τυπική εισβολή ειδικών δυνάμεων.

Παράλληλα, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Bloomberg