Γιατί η νήσος Καργκ είναι η «πετρελαϊκή σανίδα σωτηρίας» του Ιράν

Το νησί Καργκ είναι μια μικρή βραχώδης χερσόνησος μόλις 24 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν.

Όμως, παρά το μικρό του μέγεθος, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της ενεργειακής υποδομής του Ιράν.

Από τη νήσο Καργκ διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, με μεγάλα δεξαμενόπλοια να φορτώνουν καύσιμα και να κατευθύνονται μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, συχνά με τελικό προορισμό την Κίνα.

Η στρατηγική σημασία του νησιού, το καθιστά πρωταρχικό στόχο για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, όπως απέδειξε η πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Καταστρέψαμε ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στο "στολίδι" του Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την επιδρομή στο νησί λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για ταξίδι στη Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social.

«Εκτελέσαμε μία από τις ισχυρότερες επιδρομές βομβαρδισμού στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και καταστρέψαμε ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στο "στολίδι" του Ιράν, το νησί Καργκ. Έχω επιλέξει να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί.

»Ωστόσο, εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί, είχαν επισημάνει από την αρχή του πολέμου ότι οποιαδήποτε επίθεση μεγάλης κλίμακας στο νησί θα απαιτούσε εκτεταμένες και επικίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις, πιθανώς μεγαλύτερες από μια τυπική εισβολή ειδικών δυνάμεων.

Παράλληλα, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν αναφορές για ανάπτυξη περίπου 2.000 Αμερικανών πεζοναυτών στον Περσικό Κόλπο, αν και το Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Ταυτόχρονα, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση στις ενεργειακές του υποδομές θα προκαλέσει αντίποινα, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί Καργκ παραμένει πράγματι η «πετρελαϊκή σανίδα σωτηρίας» της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC