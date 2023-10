Ιράν: Απαγορεύθηκε η εργασία σε ηθοποιούς που εμφανίστηκαν χωρίς μαντίλα

Σε τουλάχιστον 12 ηθοποιούς στο Ιράν απαγορεύθηκε να εργαστούν διότι εμφανίστηκαν δημοσίως χωρίς να φορούν μαντίλα, κάτι που είναι υποχρεωτικό στην ισλαμική δημοκρατία.

«Αυτές που δεν σέβονται τον νόμο δεν επιτρέπεται να εργαστούν», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικού Προσανατολισμού Μοχάμαντ Μεχντί Εσμαϊλί ύστερα από υπουργικό συμβούλιο για τις ηθοποιούς που εμφανίστηκαν χωρίς τη μαντίλα τους.

Μέσω της δήλωσής του ο υπουργός επιβεβαίωσε τις προτάσεις που έγιναν μία ημέρα νωρίτερα από τον αρμόδιο για της υπηρεσίας κινηματογράφου, τον Χαμπίμπ Ιλ Μπεϊγκί, σύμφωνα με τον οποίο πάνω από 12 ηθοποιοί δεν μπορούν πλέον να λάβουν μέρος σε γυρίσματα, διότι δεν σεβάστηκαν τον νόμο για την χιτζάμπ. «Δεν μπορούν πλέον να εμφανιστούν σε νέα ταινία», δήλωσε ο ίδιος. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως οι ταινίες στις οποίες έχουν συμμετάσχει οι εν λόγω ηθοποιοί μπορεί να κυκλοφορήσουν για να μην επηρεαστούν οικονομικά οι εταιρίες παραγωγής.

Μεταξύ των ηθοποιών στις οποίες απαγορεύθηκε να εργαστούν είναι η Ταρανέχ Αλιντουστί, η Καταγιούν Ριαχί και η Φατεμέχ Μοταμέντ-Αριά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας Hamshahri.

Η Ταρανέχ Αλιντουστί, που συνελήφθη και παρέμεινε προσωρινά υπό κράτηση το 2022, είναι μια από τις πιο γνωστές ηθοποιούς που ζουν ακόμα στο Ιράν. Γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες του σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαρχαντί, είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία της χωρίς μαντίλα και ένα μήνυμα στα κουρδικά υποστηρίζοντας το κίνημα Γυναίκα-Ζωή-Ελευθερία.

In Iran, actress Taraneh Alidoosti was arrested for posting this photo & daring to not wear a hijab. Her sign says "Woman, Life, Freedom." This is where we are in our world. This could be Magamerica in a heartbeat. Frightening. pic.twitter.com/Nc9bm3ubLj