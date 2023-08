Ιράν: Συνελήφθη ξανά η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον πατέρα της Μαχσά Αμινί

Ιρανή δημοσιογράφος που είχε αποφυλακιστεί στα μέσα Αυγούστου, συνελήφθη και πάλι από τις αρχές του Ιράν επειδή δεν φορούσε μαντίλα.

Η συλληφθείσα είναι η Ναζιλά Μαρουφιάν, η οποία δεν φορούσε μαντίλα σε δημόσιο χώρο στο Ιράν και φέρεται να «ανάρτησε φωτογραφίες της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης» σύμφωνα με το πρακτορείο Tansim.

Σημειώνεται ότι οι γυναίκες στο θεοκρατικό Ιράν υποχρεούνται να καλύπτουν το κεφάλι τους, κρύβοντας τα μαλλιά τους, όταν εμφανίζονται δημοσίως. Εδώ και έναν χρόνο, ωστόσο, ολοένα και περισσότερες γυναίκες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, κυκλοφορούν χωρίς μαντίλα.

Η δημοσιογράφος είχε ήδη συλληφθεί πολλές φορές αφού πήρε συνέντευξη, τον Οκτώβριο του 2022, από τον Αμτζάντ Αμινί, τον πατέρα της Μαχσά Αμινί, ο θάνατος της οποίας κατά τη διάρκεια της κράτησής της από την αστυνομία ηθών επειδή δε φορούσε «σωστά» τη μαντίλας της, είχε προκαλέσει πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Σε εκείνη τη συνέντευξη ο Αμτζάντ Αμινί κατηγορούσε τις αρχές ότι είπαν ψέματα για τις συνθήκες θανάτου της κόρης του, όταν υποστήριζαν ότι πέθανε λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Οι συγγενείς της και κάποιοι ακτιβιστές διαβεβαίωναν ότι η Μαχσά δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι ενώ ήταν υπό κράτηση. Η Τεχεράνη διέψευσε αυτήν την εκδοχή.

Η Ναζιλά Μαρουφιάν συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2022 και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών με πενταετή αναστολή για «προπαγάνδα κατά του συστήματος» και «διάδοση ψευδών ειδήσεων». Όταν βγήκε από τη φυλακή στις 13 Αυγούστου, έπειτα από άλλη μια σύλληψη, ανάρτησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία της όπου είχε ακάλυπτο το κεφάλι.

Στο μεταξύ, επίσης σήμερα, ιρανικές μέσα μετέδωσαν ότι ξεκίνησε η δίκη του δικηγόρου της Μαχσά Αμινί, του Σαλέχ Νικμπάχτ, ο οποίος κατηγορείται για «προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας» επειδή έκανε δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης.

#Breaking - Iranian journalist #NazilaMaroufian, who interviewed #MahsaAmini’s father last year, has been arrested for a fourth time in a matter of months. Security forces reportedly stormed her home earlier today, beat her and arrested her.



This comes 2 weeks before the death… pic.twitter.com/peehxZYP1T