Ένας Ιρακινός περιέγραψε πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του και να φτάσει ως πρόσφυγας στη Βρετανία, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του και τη φυλάκισή του τρεις φορές, επειδή είναι ομοφυλόφιλος.

Ο 32χρονος, που δεν θέλησε να αποκαλυφθεί το όνομά του, μεγάλωσε στην πόλη Σουλεϊμανίγια, στο ιρακινό Κουρδιστάν. Ζει στο Λιντς εδώ και ένα μήνα και έκλαψε όταν έφτασε στη Βρετανία, επειδή βρισκόταν σε μία «ασφαλή χώρα», δήλωσε στο Leeds Live. Αν και πιστεύει πως είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, ακόμη δεν του είναι εύκολο να μιλήσει για τα όσα συνέβησαν.

«Είχα μια πάρα πολύ άσχημη ζωή. Ήμουν σε άσχημη κατάσταση, υπέφερα. Τρεις φορές με έβαλαν στη φυλακή απλά επειδή είμαι ομοφυλόφιλος», λέει.

Κανένας δεν σε αποδεχόταν ούτε σε υποστήριζε, αν αποκάλυπτες ότι είσαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, περιγράφει και δηλώνει ότι υπέστη φρικτή κακοποιητική συμπεριφορά όταν ζούσε στην Σουλεϊμανίγια. Τον αποκαλούσαν «ηλίθιο», «άρρωστο» ή «αγόρι του δρόμου», άνθρωποι τον έφτυναν στο πρόσωπο ή απειλούσαν να πουν σε άλλους ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Μια φορά, περιέγραψε, τον συνέλαβαν απλά επειδή καθόταν σε πάρκο που ήταν «γνωστό για ομοφυλόφιλους ανθρώπους». Οι αστυνομικοί άρχισαν «να με χαστουκίζουν και να με κλωτσάνε» και στη συνέχεια προσπάθησαν να τον εξευτελίσουν. «Ο αστυνομικός είπε ότι πρέπει να φιλήσω τα παπούτσια του και να ζητήσω να με συγχωρήσουν, αλλά με κλώτσησε ξανά», θυμάται.

Ο 32χρονος δηλώνει ότι ζούσε φοβούμενος διαρκώς ότι θα υποστεί περαιτέρω κακοποίηση από την αστυνομία. Το να είσαι ομοφυλόφιλος σε αυτή την περιοχή, λέει, είναι «χειρότερο από δολοφονία», επειδή ένιωθε ότι είναι «ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη για να είσαι ομοφυλόφιλος». Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να φυλακιστούν ή να καταδικαστούν σε θάνατο, απλά επειδή υπάρχουν, συμπληρώνει.

«Θα σε συλλάβουν, θα σου επιτεθούν και θα σε προσβάλουν. Και κανένας δεν μπορεί ποτέ να σε υποστηρίξει, κανένας δεν μπορεί να αποδεχθεί τη ζωή σου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τελικά ο 32χρονος ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διαφύγει από το Ιράκ επειδή η ζωή του ήταν «πάντα σε κίνδυνο» και διότι δεν μπορούσε να ζήσει αναγκασμένος να λέει ψέματα για τη σεξουαλικότητά του.

Όμως και στη Βρετανία αντιμετωπίζει κακοποιητικές συμπεριφορές. «Μόλις πριν από μία εβδομάδα ήμουν σε έναν κήπο και ένας Άγγλος με έβρισε και μου είπε “φύγε από τη χώρα μου”, επειδή δεν ξέρει», λέει.

«Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν για την κατάσταση μας και τις ζωές μας, έτσι ώστε περισσότεροι να βοηθήσουν τους ομοφυλόφιλους πρόσφυγες. Θέλω όλος ο κόσμος και η Βρετανία να ξέρει τους κινδύνους στο Ιράκ», συμπληρώνει.

Όταν λέει την ιστορία του, τον αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, επειδή στη Βρετανία οι άνθρωποι μπορούν «να πάνε σε μπαρ, να αγκαλιάσουν και να αγγίξουν χωρίς φόβο», αλλά στο Ιράκ όλα αυτά είναι απαγορευμένα, εξηγεί. Για εκείνον, η Βρετανία είναι σαν ένας νέος κόσμος, όπου «μπορώ επιτέλους να είμαι ο εαυτός μου και να μην κινδυνεύω, ούτε να ζω στον φόβο».

Οι ομοφυλόφιλοι είναι αντιμέτωποι με εκτεταμένες διακρίσεις στο Ιράκ. Τον Απρίλιο το VOA News μετέδωσε ότι οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας στη Σουλεϊμανίγια συνέλαβαν τουλάχιστον οχτώ ομοφυλόφιλους άνδρες. Η κυβέρνηση αρνήθηκε ότι έχει βάλει στο στόχαστρο τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και υποστήριξε ότι ήταν επιχείρηση στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πορνείας.

Όμως, το αμερικανικό προξενείο στην πόλη Ερμπίλ ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ότι παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα στη Σουλεϊμανίγια «που φαίνεται ότι στοχεύουν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με συλλήψεις».

