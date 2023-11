ΗΠΑ: Υποψήφιος στις εκλογές ο «σαμάνος της QAnon»

Μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες της περιβόητης εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο «σαμάνος της QAnon» κατέθεσε δήλωση ενδιαφέροντος για να θέσει υποψηφιότητα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Ο «σαμάνος» που εισέβαλε στο Κογκρέσο στις 6 Ιανουαρίου 2021, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες εκείνης της επίθεσης, με τα αμέτρητα τατουάζ και τα κέρατα βίσωνα στο κεφάλι, ελπίζει ότι θα ξαναμπεί στο Καπιτώλιο, αυτήν τη φορά για να πάρει θέση στα έδρανα: ο Τζέικομπ Τσάνσλεϊ υπέβαλε τα απαιτούμενα έγγραφα για να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.

Ο 30χρονος, που έγινε διάσημος σε όλον τον κόσμο εκείνη την ημέρα, θέλει να εκπροσωπήσει την Αριζόνα, την Πολιτεία από την οποία κατάγεται, με το Ελευθεριακό Κόμμα (Libertarian).

Jacob Angeli-Chansley, the QAnon shaman of the #January6th attack on the U.S. Capitol, has filed a statement of interest to run for the Libertarian nomination for #AZ08 being vacated by Lesko. Except he filed for the General election in November instead of the Primary in August. pic.twitter.com/P9ZV8ckhLk