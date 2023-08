ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο- Πληροφορίες για ένοπλο σε κτίριο της Γερουσίας

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για «ένοπλο» σε κτήριο της Γερουσίας.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι όσοι βρίσκονται μέσα σε κτίριο της Γερουσίας «θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο» λόγω αναφοράς για παρουσία ενόπλου.

Οι γερουσιαστές των ΗΠΑ βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές και η πλειοψηφία των νομοθετών δεν ήταν μέσα, αλλά τα περισσότερα γραφεία διατηρούν ορισμένους από τους υπαλλήλους τους.

Υπάρχουν επίσης δεκάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν στις καφετέριες, στις θέσεις ασφαλείας, αλλά και στη συντήρηση του κτιρίου.

«Εάν βρίσκεστε μέσα στα κτίρια της Γερουσίας, πρέπει να κατευθυνθείτε σε καταφύγιο, καθώς υπάρχει αναφορά για πιθανό ένοπλο δράστη. Σημειώνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιβεβαιωμένη αναφορά για πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ σε ανάρτηση. στα social media.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m