Πιλότοι κατέγραψαν σπάνιο καιρικό φαινόμενο - Τι είναι οι «Άγιοι Νικόληδες»

Ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο που ονομάζεται «Άγιοι Νικόληδες» κατέγραψαν πιλότοι στις ΗΠΑ μέσα από το πιλοτήριό τους.

Το βίντεο με το σπάνιο καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε από πιλότους της αεροπορικής βάσης ΜακΝτιλ των ΗΠΑ και καθώς ο επικίνδυνος τυφώνας Ιντάλια κινείται με ταχύτητα προς τη Φλόριντα.

«Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, η 50η ARS κατέγραψε Άγιους Νικόληδες, ένα καιρικό φαινόμενο κατά το οποίο δημιουργείται φωτεινό πλάσμα σε ατμοσφαιρικό ηλεκτρικό πεδίο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η αεροπορική βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το BBC, αν και το φαινόμενο μοιάζει με κεραυνούς, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Οι «Άγιοι Νικόληδες», γνωστοί και ως «φωτιές του Αγίου Έλμου», είναι το καιρικό φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε αποφόρτιση κορώνας που δημιουργεί φωτεινό πλάσμα από ένα αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια έντονου ηλεκτρικού πεδίου στην ατμόσφαιρα, όπως κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

All aircraft on the installation have been evacuated/secured in preparation for #HurricaneIdalia . During the evacuation, the 50th ARS recorded St. Elmo’s fire, a weather phenomenon in which luminous plasma is created in an atmospheric electric field. pic.twitter.com/tqUGhfm8iN