Κεραυνοί «ξεπηδούν» μέσα από ηφαίστειο- Μετά από σφοδρή καταιγίδα

Πλάνα, που τραβήχτηκαν από περαστικό, δείχνουν κεραυνούς να ξεπηδούν μέσα από το ηφαίστειο.

Συγκεκριμένα, μια καταιγίδα στη Γουατεμάλα, δημιούργησε ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, όταν κεραυνός χτύπησε κοντά στο ηφαίστειο Ακατενάνγκο.

«Πήδηξα από τη μοτοσικλέτα μου και άρχισα να καταγράφω. Το δευτερόλεπτο που ξεκίνησα το βίντεο οι τρελοί κεραυνοί έκαναν την εμφάνισή τους», είπε ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο που έγινε viral.

Παρά το γεγονός πως υπήρχε η αίσθηση πως πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση, το AccuWeather αρνείται κάτι τέτοιο και αναφέρει πως το ηφαίστειο όντως παράγει ηφαιστειακούς κεραυνούς.

This isn't an optical illusion! The Acatenango Volcano in Guatemala does produce volcanic lightning. ⚡️🌋 pic.twitter.com/yZu0vvYOjx