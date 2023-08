Αεροπλάνο έπιασε φωτιά στον αέρα - Λίγο μετά την απογείωση

Φωτιά ξέσπασε σε αεροπλάνο της Southwest Airlines λίγο μετά την απογείωσή του προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Χιούστον με προορισμό το Κανκούν στο Μεξικό το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο σχεδόν μισή ώρα μετά ξέσπασε φωτιά λόγω «τεχνικού προβλήματος», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε επίσης πως «το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια και τέθηκε εκτός λειτουργίας για επανεξέταση». Όσο για τους επιβάτες, αυτοί συνέχισαν με άλλο αεροπλάνο μέχρι τον προορισμό τους. Συμπλήρωσε επίσης πως «εκτιμούμε την υπομονή και την υποστήριξη των πελατών μας».

Το περιστατικό καταγράφηκε τόσο από κάμερες επιβατών όσο όμως και από πολίτες στο έδαφος. Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες που έβγαιναν από τον δεξιό κινητήρα της πτήσης 307.

Ο μηχανολόγος μηχανικός, Άντριου Σαντίνο, είδε το περιστατικό με τη φωτιά στο αεροπλάνο από το έδαφος. «Παρατήρησα μεγάλα μαύρα σύννεφα καπνού να βγαίνουν από τον δεξιό κινητήρα και στη συνέχεια έβγαιναν φωτιές και το αεροπλάνο μετακινούνταν μπρος-πίσω, από πλευρά σε πλευρά, αρκετά έντονα». Συμπλήρωσε πως «σκεφτόμουν ότι το αεροπλάνο μπορεί να συντριβεί. Αν αυτός ο κινητήρας εκραγεί εντελώς και στείλει θραύσματα παντού, το αεροπλάνο θα εκραγεί και θα χτυπήσει στο έδαφος».

Flames shoot out of Southwest Airlines plane engine upon departure from Airport. #fire #plane #airport #Hespresseng pic.twitter.com/ZnjXOY2pFR