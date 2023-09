ΗΠΑ: Ιστορική απεργία σε τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Σε απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι σε τρεις μεγάλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες με κύριο αίτημα τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Πρόκειται για τις Ford, General Motors και Stellantis, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων όπου απεργεί είναι μεγαλύτερος από 13.000. Την ίδια ώρα, η διένεξη για τις νέες συλλογικές συμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2024. Ο Τζο Μπάιντεν καλεί εδώ και καιρό να κλειστεί το ταχύτερο συμφωνία για τις νέες συλλογικές συμβάσεις.

Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή και οι δυο πλευρές απέχουν ακόμη πολύ. Το συνδικάτο ζητεί αυξήσεις 40%, οι αυτοκινητοβιομηχανίες λένε πως δεν θα δεχθούν να ξεπεράσουν το 20%. Το συνδικάτο έχει ετοιμάσει απεργιακό ταμείο 825 εκατ. δολαρίων.

«Η απεργία ξεκινά στα τρία εργοστάσια που είχαν οριστεί», έκανε γνωστό το United Auto Workers (UAW), ο επικεφαλής του οποίου εξήγησε νωρίτερα πως επελέγησαν τρεις μονάδες, από τις λεγόμενες μεγάλες «τρεις του Ντιτρόιτ», δηλαδή τις General Motors, Stellantis και Ford, για την άνευ προηγουμένου κινητοποίηση. Στα εργοστάσια δουλεύουν περίπου 13 χιλ. εργαζόμενοι. Ο ίδιος κάλεσε τα μέλη του συνδικάτου να είναι έτοιμα να συμμετάσχουν με τη σειρά τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις, ανάλογα με την πορεία των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ο Σον Φέιν εξήγησε πως πρόκειται για τα εργοστάσια όπου παράγονται το δημοφιλές μοντέλο Bronco της Ford στο Γουέιν (Μίσιγκαν), ανοικτά ημιφορτηγά της GM στην Ουέντζβιλ (Μισούρι) και Jeep της Stellantis στο Τολέντο (Οχάιο). Τα οχήματα αυτά εισφέρουν το τρέχον διάστημα τις μεγαλύτερες πωλήσεις των «τριών του Ντιτρόιτ».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, θα απεργήσουμε και στις τρεις Μεγάλες Τρεις», επέμεινε ο Σον Φέιν, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο να πάει στην απεργιακή συγκέντρωση στο εργοστάσιο στη Γουέιν. Παράλληλα, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η απεργία να γενικευτεί. «Αν χρειαστεί να απεργήσουμε όλοι, θα το κάνουμε», τόνισε.

Αν η απεργιακή κινητοποίηση διαρκέσει, η αμερικανική οικονομία θα υποστεί μεγάλο πλήγμα, καθώς πολλές εταιρίες εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τους εργαζόμενους σε αυτή.

🇺🇸 Start of a strike by three major automobile manufacturers (Ford, GM, Stellantis) in the United States. The UAW union, which unites 150,000 members, demands a 40% wage increase and a 32-hour week with 40 hours of pay#protest #USA pic.twitter.com/9wClEjguGA — Attentive Media (@AttentiveCEE) September 15, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters