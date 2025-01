ΗΠΑ: 17χρονος πυροβόλησε θανάσιμα μαθήτρια σε λύκειο του Νάσβιλ και έπειτα αυτοκτόνησε

Ένας 17χρονος άνοιξε πυρ σε καφετέρια λυκείου στο Νάσβιλ την Τετάρτη, πυροβολώντας θανάσιμα μια μαθήτρια και τραυματίζοντας έναν άλλο μαθητή πριν αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος του MNPD, Ντον Άαρον, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι δύο άλλοι που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στο Λύκειο νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Ο ένοπλος πυροβόλησε πολλές φορές στην καφετέρια του σχολείου μετά τις 11 π.μ., ενώ η αστυνομία έφτασε δύο λεπτά μετά τον πρώτο πυροβολισμό, δήλωσε ο Άαρον. Δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον δράστη ή τα θύματα. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο των πυροβολισμών.

Two students were shot and the gunman killed himself at Antioch High School in Nashville, Tennessee the day after Donald Trump shut down the Office of Gun Violence Prevention. pic.twitter.com/80sv1LnkC8