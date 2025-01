Φωτιά στην Τουρκία: Στους 79 οι νεκροί - Χάθηκαν ολόκληρες οικογένειες, καταγγελίες από επιζήσαντες

Τους 79 έφτασαν οι νεκροί από τη φωτιά στο ξενοδοχείο Grand Kartal του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου στη βόρεια Τουρκία.

Μετά από ανάλυση DNA, η εισαγγελία του Μπολού ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι 79 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, αναθεωρώντας προς τα πάνω τον προηγούμενο απολογισμό των 76 νεκρών. Η Τουρκία άρχισε σήμερα να θάβει τους νεκρούς της, τα θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς του ξενοδοχείου, την επομένη της τραγωδίας, σε κλίμα πένθους, οδύνης και οργής για καταγγελλόμενες αμέλειες.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έκρυψε τη λύπη του στις κηδείες οκτώ μελών της οικογένειας ενός πρώην βουλευτή του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στο Μπολού, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Η κόρη του βουλευτή, η Ζεχρά Σένα Γκιουλτεκίν, και τουλάχιστον άλλα επτά μέλη της οικογένειάς της χάθηκαν στις φλόγες, ανάμεσά τους ο σύζυγός της, τα τέσσερα παιδιά της, ο γαμπρός της και η νύφη της. Φωτογραφίες εμφανίζουν τον Ερντογάν να σκουπίζει από δάκρυα τα μάτια του με ένα λευκό μαντήλι, με το βλέμμα σκυθρωπό και το κεφάλι χαμηλωμένο.

Sare Selvi Ozturk discusses the heartbreaking moments during the deadly fire at a #Turkey ski resort, including the desperate cries for help and the tragic loss of 76 lives, with President #Erdogan mourning the victims, including a family of 14 among his old friends. #WNews pic.twitter.com/qtUyKFKAtb

Ενώ περίπου 20 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Μπολού, 35 χλμ. από την Καρτάλκαγια, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν σταματούν να αναφέρουν σωρεία αμελειών, που οδήγησαν, σύμφωνα με τα μμε, σε αυτόν τον βαρύτατο φόρο αίματος, όπως η απουσία συναγερμού για πυρκαγιά στο ξενοδοχείο. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιους θανάτους το 2025», δήλωσε αργά χθες βράδυ ο Οζγκούρ Οζέλ, ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), μιλώντας μπροστά από το θηριώδες ξενοδοχείο με τη πρόσοψή του μαυρισμένη από τη φωτιά. Έρευνες για τον εντοπισμό άλλων πιθανών θυμάτων συνεχίστηκαν σήμερα, εν μέσω εθνικού πένθους που κηρύχθηκε στη χώρα για την τραγωδία αυτή.

Ολόκληρες οικογένειες χάθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου, που απέχει δύο ώρες από την Άγκυρα και λιγότερο από τέσσερις από την Κωνσταντινούπολη. Το ξενοδοχείο, οι τιμές του οποίου ήταν από τις υψηλότερες όλων των χιονοδρομικών κέντρων της Τουρκίας, υποδεχόταν μία εύπορη πελατεία: στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και διάσημους γιατρούς. Στην καρδιά των χειμερινών διακοπών, οι περισσότεροι βρίσκονταν εκεί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ο κοσμήτορας του ιδιωτικού πανεπιστημίου Özyegin, ο Ατακάν Γιαλτσίν, και η κόρη του έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ο διάσημος νευρολόγος Αχμέτ Τσετίζ, η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά. Επίσης, ο αρθρογράφος της εφημερίδας Sözcü, ο Νεντίμ Τουρκμέν, μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά ηλικίας 18 και 22 ετών, συγκαταλέγονται στα θύματα. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Fenerbahçe ανακοίνωσε τον θάνατο της συζύγου και της κόρης του προέδρου του τοπικού συλλόγου φιλάθλων. Η Galatasaray επιβεβαίωσε τον θάνατο πρώην μέλους της ομάδας κωπηλασίας, της συζύγου του και της κόρης του. Μέχρι τώρα, περί τα είκοσι θύματα δεν έχουν αναγνωρισθεί.

Πολλά παιδιά, ο αριθμός τους είναι ακόμη άγνωστος, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών, όπως η 10χρονη κολυμβήτρια της Fenerbahçe της Κωνσταντινούπολης Βέντια Νιλ Απάκ, που πέθανε μαζί με την μητέρα της. Ή οι ξάδερφοι Κεμάλ και Ατλας Τοκτσάν, 8 και 5 ετών, που πέθαναν μαζί με τους πατέρες τους. «Όταν έφτασα, υπήρχαν φλόγες παντού, ακούγαμε κραυγές (...) Είδα έναν άνθρωπο να πηδάει από ένα παράθυρο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσεβντέτ Τσαν, επικεφαλής μιας σχολής σκι στην πόλη, ταραγμένος από τον θάνατο μεγάλου αριθμού παιδιών.

At least 76 people died on Tuesday night and at least 51 more were injured, after a fire engulfed a hotel at a popular ski resort in Turkey. Desperate guests tried to escape through windows using ropes and bedsheets, and authorities say some died after trying to jump to safety."I… pic.twitter.com/LgTqyw0INr