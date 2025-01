Ο «σαμάνος» που έλαβε χάρη από τον Τραμπ νιώθει δικαιωμένος και θέλει να αγοράσει όπλα

Ο Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, ο λεγόμενος «Σαμάνος του Qanon», ο οποίος έγινε ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της επίθεσης των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτωλίο, δήλωσε ότι θα αγοράσει πυροβόλα όπλα αφού έλαβε χάρη από τον νέο Αμερικανό πρόεδρο.

Ο 37χρονος, πλέον, Τσάνσλεϊ τράβηξε την προσοχή των διεθνών μέσων και των social media όταν εισέβαλε στη Ροτάντα του Καπιτωλίου φορώντας κέρατα και μακιγιάζ, με την ιδιαίτερη εμφάνισή του να του δίνει το παρατσούκλι «Σαμάνος του Qanon».

Σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα απονέμοντας προεδρική χάρη σε περισσότερους από 1.500 καταδικασθέντες για την επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Λίγο αφού έλαβε προεδρική χάρη, ο Τσάνσλεϊ έγραψε σε ανάρτηση του στο X ένα ευχαριστήριο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο επίσης ανέφερε ότι σκοπεύει να αγοράσει «όπλα».

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER...

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!



NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME...

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ