Δυτική όχθη: Τουλάχιστον 10 νεκροί έπειτα από επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στην Τζενίν

Την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, το Ισραήλ συνέχισε για δεύτερη ημέρα μια μεγάλη επίθεση στην πόλη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε μια επιχείρηση που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 40, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση, που ονομάστηκε «Σιδηρούν Τείχος», θα είναι «εκτεταμένη και σημαντική».

Ενώ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ισχύει μετά την απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για 90 Παλαιστίνιους κρατούμενους, η βία έχει αναζωπυρωθεί στη Δυτική Όχθη.

Η ισραηλινή επίθεση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την επέλαση, όπως τη χαρακτηρίζει η Washington Post, ισραηλινών εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά, με στόχο σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές και τις ισραηλινές αρχές, καθώς και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

