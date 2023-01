Ιορδανία: Παντρεύεται τον Ιούνιο ο διάδοχος του θρόνου - Ο ιδιαίτερος συμβολισμός της ημερομηνίας

Παντρεύονται σε λίγους μήνες ο διάδοχος της Ιορδανίας, Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα (Hussein bin Abdullah II) και η αρραβωνιαστικιά του, Ρατζούα Αλ Σάιφ (Rajwa Al Saif).

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε με παραδοσιακό τρόπο το καλοκαίρι στην πατρίδα της μέλλουσας νύφης, τη Σαουδική Αραβία, θα ενωθεί επίσημα με τα δεσμά του γάμου την 1η Ιουνίου 2023.

Η ημερομηνία έχει συναισθηματική αξία για τον διάδοχο του θρόνου και την οικογένειά του, καθώς οι γονείς του λίγες ημέρες μετά θα γιορτάσουν την 30ή επέτειο του γάμου τους.

Ο πρίγκιπας Χουσεΐν, έκανε πρόταση γάμου στη μνηστή του στο σπίτι του πατέρα της ενώ παρόντες ήταν και οι γονείς του. Έγινε ένα μήνα μετά τον αρραβώνα της αδελφής του πριγκίπισσας Ιμάν με τον αγαπημένο τηςΤζαμίλ Αλέξανδρο Θερμιώτη (Jameel Alexander Thermiotis).

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB