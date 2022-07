Αρραβωνιάστηκε η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας - Ελληνικής καταγωγής ο γαμπρός

Η πριγκίπισσα Ιμάν μπιν Αμπντουλάχ της Ιορδανίας αρραβωνιάστηκε τον Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μητέρα της πριγκίπισσας, βασίλισσα Ράνια.

Η πριγκίπισσα Ιμάν είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' και της βασίλισσας Ράνια Αλ-Αμπντουλάχ της Ιορδανίας, ενώ ο Θερμιώτης είναι διευθύνων σύμβουλος σε ένα ταμείο Venture Capital με έδρα τη Νέα Υόρκη. Γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας το 1994, αλλά είναι ελληνικής καταγωγής.

«Συγχαρητήρια αγαπημένη μου Ιμάν. Το χαμόγελό σου ήταν πάντα ένα δώρο αγάπης που λατρεύω από την ημέρα που γεννήθηκες. Εύχομαι σε εσένα και τον Τζαμίλ μια ζωή γεμάτη αγάπη και γέλιο!», έγραψε η βασίλισσα Ράνια στο Instagram.

Σε επίσημη ανακοίνωση για τον αρραβώνα προέβη και ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας στο Twitter.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah II to Mr. Jameel Alexander Thermiotis, and extends its sincere congratulations on this occasion



