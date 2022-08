Αρραβωνιάστηκε ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας- Ποια είναι η εντυπωσιακή Ράτζουα Αλ Σάιφ

Ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας, Χουσεΐν Μπιν Αμπντάλα αρραβωνιάστηκε και πρόκειται να παντρευτεί την Ράτζουα Αλ Σάιφ.

Η παραδοσιακή τελετή του αρραβώνα πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, στο πατρικό σπίτι της μέλλουσας συζύγου του πρίγκιπα, όπως απαιτεί το έθιμο.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ιορδανικός βασιλικός οίκος, με μια ανάρτηση στο Twitter που συνοδεύεται από τέσσερις φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν το ζευγάρι μαζί με τους γονείς του πρίγκιπα Χουσεΐν, βασιλιά Αμπντάλα Β' και βασίλισσα Ράνια αλ Αμπντάλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά και συγγενείς της νύφης.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce the engagement of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II to Ms Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, and extends its sincere congratulations on this occasion pic.twitter.com/LRIq61PtRB

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, με ανάρτησή της στα social media εξέφρασε επίσης τη χαρά της για το γεγονός.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι τόση ευτυχία θα γέμιζε η καρδιά μου! Συγχαρητήρια στον μεγαλύτερό μου γιο, πρίγκιπα Χουσεΐν, και στην όμορφη μέλλουσα νύφη Ράτζουα».



I didn’t think it was possible to hold so much joy in my heart! Congratulations to my eldest Prince Hussein and his beautiful bride-to-be, Rajwa pic.twitter.com/hVhJHhnCir