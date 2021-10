Δύο Ινδοί μελλόνυμφοι έφτασαν στο γάμο τους αναγκαστικά με ευφάνταστο τρόπο, «πλέοντας» μέσα σε τεράστιο μαγειρικό σκεύος, στους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης τους.



Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν χάος στο κρατίδιο της Κεράλα. Εικόνες από τα social media κατέγραψαν τους μελλόνυμφους στριμωγμένους μέσα σε ένα αλουμινένιο σκεύος - σκάφος, με δύο επιπλέον άτομα να τους μετακινούν, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στον γάμο τους.

Το ζευγάρι δανείστηκε το μαγειρικό σκεύος από ντόπιο ναό, λέγοντας πως ήταν «η μόνη διαθέσιμη επιλογή» για να μετακινηθούν.



So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd