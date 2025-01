Ινδία: Κατέρρευσε τετραώροφο κτίριο στο Δελχί - Φόβοι για πάνω από 10 εγκλωβισμένους

Στην Ινδία, ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στο Δελχί, αφήνοντας ανθρώπους εγκλωβισμένους στα ερείπια του, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία έκανε λόγο για εγκλωβισμένους εργάτες στα ερείπια ενός υπό ανέγερση κτιρίου στην περιοχή Μπουράρι. Ωστόσο, αργότερα έγινε γνωστό πως μεταξύ των δέκα διασωθέντων από τα συντρίμμια ήταν και παιδιά.

«Πυροσβέστες διέσωσαν δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 14 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δελχί, Ατούλ Γκαργκ.

Οι αρχές πιστεύουν ότι περίπου 12-15 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στα χαλάσματα.

Τα αίτια της κατάρρευσης του τετραώροφου κτιρίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

A 4-storey building near Oscar Public School, Kaushik Enclave, Burari, suddenly collapsed around 7 PM.



