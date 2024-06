Κατάρρευση κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη: Τη διαρροή φυσικού αερίου εξετάζουν οι αρχές – Δύο συλλήψεις

Οι τουρκικές αρχές συγκλίνουν στη διαρροή φυσικού αερίου, για την κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη, από τα συντρίμμια του οποίου ανασύρθηκαν ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες.

Τριμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων θα διενεργήσει ενδελεχή έλεγχο για να εξακριβώσει τα αίτια της κατάρρευσης του τριώροφου κτιρίου συνοικία Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν αμέλεια. Για την ώρα, οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

Την ώρα της κατάρρευσης, απέναντι από το κτίριο, οι πολίτες που περίμεναν να επιβιβαστούν σε ένα δημόσιο λεωφορείο γλίτωσαν οριακά από τα συντρίμμια που έπεφταν.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 8:40 π.μ. της Κυριακής, τοπική ώρα. Το κτίριο είχε ένα κατάστημα στο ισόγειό του, στον πρώτο όροφο υπήρχαν γραφεία επιχειρήσεων, ενώ μόνο οι δύο τελευταίοι όροφοι χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες.

CCTV footage shows the moment a building collapses in the Kucukcekmece district of Istanbul, with rescue workers on the scene. One person is dead and at least eight others injured, according to the Turkish authorities, after a 3-storey building collapsed on Sunday morning. pic.twitter.com/bGqKOKSRES