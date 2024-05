Μαγιόρκα: Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση κτιρίου- Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση διώροφου κτιρίου στο ισπανικό νησί Μαγιόρκα, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Από την κατάρρευση της βεράντας του διωρόφου κτίσματος στη Μαγιόρκα εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στο υπόγειο, όπου βρίσκονταν πελάτες και προσωπικό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, το μπαλκόνι ενδεχομένως να κατέρρευσε λόγω του υπερβολικού βάρους, αλλά τόνισε ότι η ακριβής αιτία ερευνάται ακόμη.

Εκτός από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς και τραυματίες, εκφράζονται φόβοι ότι μέχρι και δέκα άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, καθώς συνεχίζονται οι απελπισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Majorca bar collapse kills two people as up to 10 feared trapped in resort disaster: Emergency services rushed to the scene at Medusa Beach Club in the popular tourist resort of Playa de Palma in Majorca as reports suggest tourists have been looking for… https://t.co/0uodO6jxcN pic.twitter.com/nhdQFcwoJ3