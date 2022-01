Η Ryanair δεν μπορεί, κατά τα φαινόμενα, να αντισταθεί στον πειρασμό να τρολάρει τον Μπόρις Τζόνσον, αναφορικά με το πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ, εν μέσω lockdown.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, που είναι στη δίνη ενός ακόμη σκανδάλου, παραδέχθηκε ότι έδωσε το παρών στη συγκέντρωση στη Ντάουνινγκ Στριτ και ζήτησε συγγνώμη. Ο Τζόνσον είπε ότι παραβρέθηκε στην εκδήλωση που έγινε στον κήπο στις 20 Μαΐου 2020, για να ευχαριστήσει το προσωπικό και επέστρεψε στο γραφείο του έπειτα από 25 λεπτά.

Αρχικά, η Ryanair ανάρτησε στα social media ένα «μενού» για κοκτέιλ στις πτήσεις της, με έμπνευση από την υπόθεση. Στον «κατάλογο» συμπεριλαμβάνεται το «Bojohito», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει «μια πρέζα ατιμίας» και το «Virgin Vax on the beach», στο οποίο «μπορεί να προστεθεί βότκα “αν φέρετε τα ποτά σας”».

Η τελευταία φράση αποτελεί αναφορά σε αυτό που έγραφε email που έστειλε συνεργάτης του Τζόνσον προσκαλώντας εργαζόμενους στην Ντάουνινγκ Στριτ στο πάρτι. Το ίδιο email που έχει διαρρεύσει ανέφερε επίσης ότι «θα ήταν ωραίο να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον υπέροχο καιρό». Το τελευταίο είναι «συστατικό» του κοκτέιλ «Bojohito» της Ryanair.

Η αεροπορική εταιρεία δεν περιορίστηκε εκεί. Την Τετάρτη έκανε νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από δημοφιλές παιχνίδι, με γράμματα που σχημάτιζαν τη λέξη «κανόνες».

«Είναι μία σχετικά εύκολη λέξη για να την εφαρμόσεις, αλλά όχι όταν ούτε ο ηγέτης σου δεν ξέρει/ καταλαβαίνει τη λέξη», ήταν το «φαρμακερό» σχόλιο της Ryanair.

BIG fail for the UK in today's Wordle 207 X/6

🟨⬜️⬜️🟩⬜️



It was a pretty easy word to follow, but not when your leader doesn't know/understand the word either.



*no spoiler, we promise 😜 #Wordle pic.twitter.com/BleGfA5fcb