Η πρώτη φωτογραφία του πάπα Φραγκίσκου από το νοσοκομείο

Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα, το απόγευμα της Κυριακής, την πρώτη φωτογραφία του πάπα Φραγκίσκου μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο του Holy See Press Office (Γραφείο Τύπου της Αγίας Τράπεζας), ο ποντίφικας απαθανατίστηκε μέσα στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Gemelli της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται από τον Φεβρουάριο. Καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με άμφιο το οποίο φοράει συνήθως, όταν πρόκειται να συλλειτουργήσει, ο πάπας πήγε «στο παρεκκλήσι που βρίσκεται στον δέκατο όροφο του νοσοκομείου, για να προσευχηθεί, όπως κάνει καθημερινά, από τότε που η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε μικρή βελτίωση».

«Το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του πάπα Φραγκίσκου να προσεύχεται μετά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας σήμερα το πρωί. Είναι η πρώτη που δημοσιεύεται μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, στις 14 Φεβρουαρίου», γράφει η ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του Vatican News στο X.

«Το Βατικανό ανακοίνωσε την Κυριακή, για πρώτη φορά μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο πριν από ένα μήνα, ότι ο Φραγκίσκος συλλειτούργησε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου», σύμφωνα με το CNN. Βρέθηκε, δηλαδή, μεταξύ των ιερέων που προΐστανται της λειτουργίας. Αυτό σημαίνει, ότι ο Φραγκίσκος έχει προχωρήσει πέρα από την απλή συμμετοχή του στη λειτουργία, όπως έκανε τις τελευταίες εβδομάδες κι επομένως αποτελεί ένα θετικό βήμα για την πορεία της υγείας του.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου, ο πάπας αντιμετωπίζει προβλήματα αφού ασθένησε με πνευμονία, η οποία παρουσιάστηκε και στους δύο πνεύμονες.

