Η Κιμ Καρντάσιαν δεν χάλασε το φόρεμα της Μέρλιν Μονρόε: Απάντηση στις φήμες περί καταστροφής

Μουσείο στις ΗΠΑ διαψεύδει τις πληροφορίες πως η Κιμ Καρντάσιαν κατέστρεψε το εικονικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε που φόρεσε στο φετινό Met Gala.

Φωτογραφίες φαίνεται να έδειχναν πως το ύφασμα είχε ξεχειλώσει και έλειπαν μερικοί κρύσταλλοι από το φόρεμα, όπως κατήγγειλαν ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με την Μέριλιν.

Αλλά το Ripley's Believe It or Not, στο οποίο ανήκει το εμβληματικό ρούχο, σημείωσε πως η επιλογή να φορέσει το φόρεμα η Καρντάσιαν ήταν ένα «υπολογισμένο ρίσκο», αλλά ξεκαθάρισε πως δεν έχει υποστεί καμία ζημιά.

«Από το κάτω μέρος των σκαλοπατιών του Met, όπου η Κιμ μπήκε στο φόρεμα, μέχρι την κορυφή όπου επιστράφηκε, το φόρεμα παρέμεινε στην ίδια κατάσταση» ανέφερε σε δήλωσή της η Amanda Joiner, αντιπρόεδρος του Ripley's.

Συμπλήρωσε πως έκθεση του 2017 ανέφερε πως «ορισμένες από τις ραφές είναι τραβηγμένες και φθαρμένες. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου του πόσο ευαίσθητο είναι το υλικό. Υπάρχει τσαλάκωμα στο πίσω μέρος».

Η Μονρόε είχε φορέσει το εν λόγω φόρεμα καθώς τραγουδούσε «Happy Birthday» στον Αμερικανό πρόεδρο Κένεντι το 1962.

Το Ripley's είχε αγοράσει το φόρεμα έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016 κάνοντας Ρεκόρ Γκίνες για το πιο ακριβό φόρεμα που έχει αγοραστεί. Εκτιμάται πως πλέον αξίζει 10 εκατομμύρια.

