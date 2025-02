Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η νέα ανταλλαγή ομήρων κατά τη διάρκεια της οποίας παραδόθηκαν τρεις Ισραηλινοί όμηροι στον Ερυθρό Σταυρό, από η Χαμάς.

Εν μέσω της συμφωνίας εκεχειρίας, οι δύο πλευρές φαίνεται να ξεπέρασαν το κλίμα αλληλοκατηγοριών που έθεσε σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου, AFP, ένοπλοι μαχητές της Χαμάς οδήγησαν τους τρεις άνδρες σε μια σκηνή στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας. Φέρεται να τους ζήτησαν να μιλήσουν στο πλήθος πριν παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

BREAKING: Three Israeli hostages are being released by Hamas



