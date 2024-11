Η διαμάχη Βόρειας και Νότιας Κορέας μεταφέρεται στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η χώρα του «δεν αποκλείεται» να στείλει πυρομαχικά και όπλα στην Ουκρανία, καθώς οι όλο και πιο στενές σχέσεις ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία κορυφώθηκαν με την ένταξη χιλιάδων Βορειοκορεατών στα στρατεύματα του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Σε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη, ο πρόεδρος της χώρας, Γιουν Σουκ Γιολ, ήταν αρκετά ξεκάθαρος για τις προθέσεις της Σεούλ, η οποία τώρα σκέφτεται να άρει τους περιορισμούς που επί του παρόντος δεν της επιτρέπουν την αποστολή πυρομαχικών σε εμπόλεμες ζώνες.

«Τώρα, ανάλογα με το επίπεδο της βορειοκορεατικής εμπλοκής, θα προσαρμόσουμε σταδιακά τη στρατηγική υποστήριξής μας σε φάσεις», δήλωσε ο Γιουν, προτού συμπληρώσει: «Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο παροχής όπλων».

Τον τελευταίο μήνα έχουν φουντώσει οι αναφορές για την παρουσία Βορειοκορεατών στα Ρωσικά στρατεύματα, με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν την εμπλοκή τους στο πεδίο στην Ουκρανία.

The Pentagon estimates that North Korea has deployed 10 to 12 thousand troops in Russia's Kursk region and warns that the troops would become legitimate military targets, if they "engage in combat support operations against Ukraine." pic.twitter.com/QtEnpKyCOF