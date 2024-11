Συγκρούσεις στρατιωτών της Βόρειας Κορέας με Ουκρανούς στο Κουρσκ της Ρωσίας

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας πλέον συμμετέχουν σε μάχες στο Κουρσκ της Ρωσίας στο πλευρό της Μόσχας, όπως αναφέρουν οι New York Times, που επικαλούνται ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των NYT, βορειοκορεατές στρατιώτες πολέμησαν μαζί με τη 810 Ταξιαρχία Πεζοναυτών του Ρωσικού Ναυτικού σε μία εμπλοκή μικρής κλίμακας, που πιθανότατα έγινε για τη διερεύνηση αδυναμιών στα ουκρανικά στρατεύματα. Δεν υπάρχουν, ακόμη, πληροφορίες για το πού ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό και ο Ουκρανός αξιωματούχος δεν έκανε αναφορά σε απώλειες, όμως ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι σκοτώθηκε σημαντικός αριθμός Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Αμφότεροι οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ώστε να μοιραστούν ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.

The Pentagon estimates that North Korea has deployed 10 to 12 thousand troops in Russia's Kursk region and warns that the troops would become legitimate military targets, if they "engage in combat support operations against Ukraine." pic.twitter.com/QtEnpKyCOF